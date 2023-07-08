元大金6月暴賺逾48億創單月新高 累計獲利年增近三成

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）6月大賺48.85億元，創下史上單月獲利新高，較前月大增1倍多，子公司元大銀行6月單月獲利也衝上16.4億元，與母金控同創歷史單月新高紀錄。元大金累計上半年稅後純益為149.7億元，較去年同期大幅增加34.4億元、年增29.9%，每股稅後純益（EPS）為1.2元。

元大金6月獲利大爆發，主因台股6月價量俱揚帶動證券手續費收入，美元對台幣升值貢獻銀行、人壽子公司匯兌利益，以及各子公司開始有股息收入進帳，因而推升獲利走揚。

6月開始進入除息旺季，元大金旗下元大證券與元大銀行，6月獲利貢獻顯著，其中，元大證券因市占率提高、台股日均量增加，經紀業務手續費收入以及自營操作收益均相當亮眼，6月稅後純益達20.9億元，累計稅後純益71.38億元，EPS為1.08元；元大銀行因美元升值產生匯兌利益，加上股息收入，6月稅後純益達16.4億元，累計稅後純益52.46億元，EPS 0.71元。

元大人壽受惠於美元對新台幣升值，匯兌利益增加，6月稅後純益拉高為8.6億元，累計上半年稅後純益16.2億元，6月單月獲利就貢獻其中半數，累計EPS為0.68元。

元大金控 EPS

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