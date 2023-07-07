台股多空交戰 盤中反攻無力 下跌97點收16,664點

美股周四(6日)收盤下跌，影響台股開低走低，但多頭盤中仍奮力反擊，不過，賣壓較重且尾盤再受摜壓，台股今(7)日收盤下跌97.96點，收盤為16,664.21點，成交量3,050.12億元。台積電（2330）平盤價565元作收。

台積電成為多空較勁標的，多頭使力讓股價站上平盤之上，空方則繼續施壓，成交金額居前三名；AI族群也企圖反攻，緯穎、緯創爆量也排前三名之列；其他如華星光、奇鋐、欣興、營邦、大立光、先進光、仲琦及瑞智量價俱揚；長榮、長榮航、世紀鋼成交金額大且股價相對強勢。

不過，空方也使力挫低智原、廣達、世芯-KY、創意、奇鋐、光寶科、聯發科、台達電及南電等股。

第一金投顧表示，漲多的台股其實本身就是有修正壓力，隨著大盤回檔，未來一周將進入籌碼整理的階段，靜待盤面止跌落底；而下半年景氣復甦、進入傳統旺季，拉回後仍然是可偏多操作，可以等待重新站回五日線的止跌訊號。

美國聯準會將在 7 月升息，根據最新的會議紀錄，官員們認為今年仍會升息最少一次，蠻大機會兩次，依次仍看美國通膨能否往 2%的目標回落。根據 FED WATCH 7月26日升息一碼的機率目前是88%，而9月20日將有 73%升息後維持不變。觀察美股，三大指數都漲多回，但多頭結構並未破壞，美股多頭格局不變。低基期的蘋果概念股正開始進入旺季，營收利空公布後可開始布局。

第一金投顧表示，看好權指龍頭、蘋概、NVIDIA 供應鏈、顯卡、散熱、績優 IC 設計、光學等，以及不受景氣影響的績優生技股等。傳產中的旅遊、航空、綠能、儲能及電動車產業仍是重點產業，漲多拉回是正常現象。可趁月營收公布後，檢視基本面，調整投資組合，轉進下半年復甦的產業。