快訊

邀柯文哲上凱道互相作球 黃國昌真能成為民眾黨活棋？

富商老公Bruce身家背景被起底 李玟立遺囑40億財產全留給「最愛的她」

評／布農八部合音不是八部合音？文史作家揭露長年爭議始末

工具機概念股夯 協易機攻漲停 改寫16年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（6）日表現弱勢，但工具機概念股卻逆勢上揚，協易機（4533）強勢上攻漲停，股價創下近16年新高，漲停委買張數逾萬張，振發（5426）盤中漲幅也有逾5%，股價創5年新高。而上銀（2049）今除息，每股配發5.5元，早盤以225元開出，一度拉升至227元，可惜隨後賣壓湧現，盤中跌近1%。

協易機5月營收為4.42億元，月增50.6%，年增100.66%，累計1至5月營收16.19億元，與去年同期相比增加49.5%；協易機打入日系汽車零組件及美國家電設備供應鏈，同時以伺服沖床切入歐洲電動車市場設備，並且於去年取得CE認證，且伺服沖床產線耗電量較低，可大幅降低碳排放量。

振發近日於股東會決議，每股配發現金股利0.2元，以昨日收盤價16.9元計算，殖利率約1.18%，除息交易日為112年7月26；振發主要從事金屬沖壓外殼及相關零組件之加工、製造及買賣業務。

上銀5月營收22.15億元，月增3%、年減19.3%。展望未來，上銀表示，第2季業績有望優於第1季，全年營收力拚與去年持平；目前，上銀線性滑軌訂單能見度維持3.5個月以上，其中以大型線性滑軌及滾珠螺桿需求較多。

上銀 營收

延伸閱讀

華星光續衝近年高點 早盤開低後飆上漲停

上銀除息 早盤股價翻紅填息率約36.3%

緯創6月獲利賺贏首季 盤中漲停105元續創高

長榮（2603）填息是假議題？他樂觀分析：第三季還能期待

相關新聞

台股早盤重挫逾150點 台積電跌9元開573元

美股收低，台股今（6）日開盤下跌39.34點，開盤指數17,017.09點，早盤重挫逾150點，最低來到16,877.0...

7/6【早晨財經速解讀】美國衰退先行指標為何失效?聯準會六月紀要:升息未完待續

美股三大指數周三小幅收低，投資人消化了美國聯準會（FED）最近一次會議的記錄，並為未來幾天重要的經濟數據做好準備。

生技股王保瑞強勢填息 股價改寫歷史新高 帶動族群逆勢上漲

保瑞（6472）配發每股現金股利8元、股票股利3元，今（6）日除息交易，參考價837元，保瑞早盤隨即以853元開出，完成...

大立光漲逾半根漲停板 7月拉貨動能看旺

進入下半年傳統旺季，大立光（3008）今（6）日漲逾半根漲停板，盤中股價一度拉升至2,445元，帶動另一檔蘋果概念股玉晶...

股后大立光6月營收報喜 股價大漲逾8% 爆量出現長上影線

台股今（6）日開低，跌破萬七大關，光學股表現相對強勢，其中股后大立光（3008）昨日公布6月份營收，終止連續2個月下滑表...

股市多空激戰 內資穩盤

外資昨（5）日連二賣，以八大公股行庫為首的國家隊連二買，配合壽險、中實戶等內資穩盤，台股多空激戰，台積領跌電子、生技觀光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦