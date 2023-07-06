工具機概念股夯 協易機攻漲停 改寫16年新高

台股今（6）日表現弱勢，但工具機概念股卻逆勢上揚，協易機（4533）強勢上攻漲停，股價創下近16年新高，漲停委買張數逾萬張，振發（5426）盤中漲幅也有逾5%，股價創5年新高。而上銀（2049）今除息，每股配發5.5元，早盤以225元開出，一度拉升至227元，可惜隨後賣壓湧現，盤中跌近1%。

協易機5月營收為4.42億元，月增50.6%，年增100.66%，累計1至5月營收16.19億元，與去年同期相比增加49.5%；協易機打入日系汽車零組件及美國家電設備供應鏈，同時以伺服沖床切入歐洲電動車市場設備，並且於去年取得CE認證，且伺服沖床產線耗電量較低，可大幅降低碳排放量。

振發近日於股東會決議，每股配發現金股利0.2元，以昨日收盤價16.9元計算，殖利率約1.18%，除息交易日為112年7月26；振發主要從事金屬沖壓外殼及相關零組件之加工、製造及買賣業務。

上銀5月營收22.15億元，月增3%、年減19.3%。展望未來，上銀表示，第2季業績有望優於第1季，全年營收力拚與去年持平；目前，上銀線性滑軌訂單能見度維持3.5個月以上，其中以大型線性滑軌及滾珠螺桿需求較多。