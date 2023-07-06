看好台股 外資上半年淨匯入創高

金管會公告，六月外資淨匯入卅五點六三億美元，連兩個月淨匯入，今年上半年淨匯入二四三點三八億美元（約台幣七五七七點六億元），改寫史上同期新高。

金管會表示，上半年外資淨匯入增加，主因是美國相關經濟數據樂觀、全球股市普遍走揚，加上台股在科技股供應鏈帶動下，這兩大原因讓外資呈淨匯入，顯示外資對台股仍具一定信心。

今年上半年，外資除了四月小幅淨匯出四點六二億美元外，其餘五個月都呈現淨匯入。而外資上半年淨匯入二四三億美元，可視為外資增加對台灣投資本金，反映外資對台股後市可期，先行進場布局，光上半年淨匯入量已超車了過去一整年，「半年抵一年」。

若加計陸資上半年累計淨匯入○點○四六億美元，外資及陸資上半年合計淨匯入二四三點四二六億美元，是金管會統計以來同期新高。