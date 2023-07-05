台股下跌84.34點 三大法人賣超179.61億元
台股今（5）日拉回整理，盤中最低一度來到17020.01點，大盤指數終場收17056.43點，下跌84.34點，跌幅0.49%，成交量3370.56億元，三大法人賣超179.61億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.87億元，投信賣超5.61億元，自營商賣超（合計）43.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超39.00億元，自營商（避險）賣超4.12億元。
台股拉回表現弱勢，權王台積電（2330）收黑，以582元作收，下跌3元，跌幅0.51%，聯發科（2454）同樣走弱，終場收697元，股價下跌3元，跌幅0.42%；盤面上以化工、光電股表現較為強勢，其中化工股的材料-KY（4763）強勢上攻漲停，創下歷史新天價，而光學股中以明基材（8215）最強，開盤跳空漲停鎖死。
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