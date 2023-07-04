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四大利多支撐 凱基投顧樂觀看下半年台股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股衝上萬七關卡後，陷入震盪整理，凱基投顧表示，雖短期漲多易出現調整，但AI持續推動科技股價值重估、國際資金積極回補、製造業將迎來庫存回補、選前政策偏多期待等四大利多，有望持續支撐下半年表現。

凱基投顧分析，輝達已將AI話題轉化為實際營收，AI熱潮進而席捲台韓科技股，國際資金今年以來即積極回補台股及韓股，並終止過去連續三年持續拋售操作，由今年累計淨買入金額僅達過去三年最大淨賣出總額近二成來看，意味仍有相當的增持空間。

全球製造業自2022年第1季進入庫存調整階段，經過近一年半時間後，凱基投顧觀察，製造商庫存已經降至正常水準以下，再加上今年下半年即將迎來蘋果iPhone 15系列新品的備貨旺季，下半年製造業有望重新迎來庫存回補並支撐台股企業獲利逐季好轉。

凱基投顧預測，今年iPhone 15初期備貨量將維持過往水準，約8,000萬至9,000萬台，且高端機型比重將增加，將支撐蘋果供應鏈產品組合與獲利結構優化。

凱基投顧建議，下半年布局首選為AI供應鏈，考量總統大選前政策面族群往往成為市場資金追逐焦點，包括綠能、軍工/航太及生技等，今年有機會持續獲得市場青睞，但提醒下半年要注意投資風險包括AI被強制監管、AI評價泡沫化、經濟陷入實質衰退等。

凱基投顧 AI 台股

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