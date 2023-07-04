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貨櫃三雄除息秀登場！陽明除息飆漲停 自營商賣超逾4萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
貨櫃三雄除息秀相繼登場，今（4）日由陽明海運壓軸，一開盤就跳空鎖漲停直到終場，成交量逾16.5萬張，高居個股成交量第三大，漲停排隊買單超過19.7萬張，終場收在54.2元，強勢展開填息。本報系資料照片
貨櫃三雄除息秀相繼登場，今（4）日由陽明海運壓軸，一開盤就跳空鎖漲停直到終場，成交量逾16.5萬張，高居個股成交量第三大，漲停排隊買單超過19.7萬張，終場收在54.2元，強勢展開填息。本報系資料照片

貨櫃三雄除息秀相繼登場，今（4）日由陽明海運（2609）壓軸，一開盤就跳空鎖漲停直到終場，成交量逾16.5萬張，高居個股成交量第三大，漲停排隊買單超過19.7萬張，終場收在54.2元，強勢展開填息，統計三大法人買賣超發現，連續買超13個交易日的自營商轉為賣超，單日賣超40,062張陽明。

陽明每股配發20元現金股利，早盤跳空以漲停54.2元開出，一路鎖死到收盤，除息首日上演強勢填息表現，不過，三大法人今日同步賣超陽明，尤以自營商賣超最多，單日賣超40,062張，投信賣超1,508張，外資賣超1,676張，合計三大法人賣超43,246張。

長榮（2603）今日持續填息，早盤以108元開出後一度拉升至112元，逼近漲停112.5元，盤中低點則是104元，終場收在105.5元，上漲3元，漲幅2.92%，成交量超過19.7萬張，居個股成交量冠軍，三大法人中，外資買超2,612張，投信賣超1,119張，自營商賣超33,184張，連三賣，合計三大法人賣超31,691張。

萬海（2615）除息第二天，早盤以59元開高，一度拉升至63.4元，但尾盤翻黑，終場收在57.3元，下跌1.6元，跌幅2.71%，三大法人同步賣超，外資賣超3,981張，投信賣超635張，自營商賣超1,098張，合計三大法人賣超5,714張。

鴻海（2317）也是今日除息，早盤以112元開出後一度拉升至112.5元，盤中低點一度下滑至平盤109.5元，終場收在110元，上漲0.5元，漲幅0.45%，三大法人同步賣超，外資賣超6,354張，投信賣超2,129張，自營商賣超6,246張，合計三大法人賣超14,729張。

三大法人 自營商 除息 台股 陽明海運 長榮海運 萬海

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