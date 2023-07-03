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台股奪新興亞股2023上半年吸金王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。
外資對亞洲股市買賣超金額。

美國經濟數據強勁，激發市場樂觀看待美國經濟成長，然新興亞股上周表現相對平淡，除印股外，台股、南韓、越南皆為外資淨流出的市場，尤其台股上周資金淨流出近20億美元，連二周遭贖回，且單周下跌1.7%，跌幅最多。

但將時間拉長看2023年上半年的新興亞股吸金情況，台灣、印度、南韓為外資加碼的前三名市場；對照於整體股市表現，新興亞股上半年走跌3%，而台灣、南韓、越南等三股市上漲超過10%，泰國則是敬陪末座、下跌近10%。

隨著2023年上半年畫下句點，全球金融市場如洗三溫暖般，接連經歷戰爭、疫情、升息、通膨等利空因素影響，市場呈現大幅動盪。小資高價30ETF（00894）經理人張圭慧指出，上半年台股在電子、光電、航運及傳產拉抬下，在新興亞洲主要市場表現排名第二，僅次於印度。

張圭慧說，下半年台股第3季的獲利年增率將較上半年改善，季增率達雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看，第3季的獲利可望較第2季成長24%。獲利成長帶動下，加上電子業旺季來臨，若資金回流電子股，對於大盤後市相對樂觀。

此外，受惠於生成式AI題材發威，與電子出口表現持續改善的助益，千金股充分展現高貝他的股價特性，帶來強勁漲勢。

越股上周收在1,120.2點，較前一周小跌0.8%，2023上半年收漲11.23%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨央行3月以來啟動降息，重貼現率已由4.5%降至3.0%、再融資利率則由6.0%降至4.5%，目標將調降至2021年水準，同時央行也推進各大銀行下調存款利率，此舉將可能使原先存放於定存的散戶將資金重新回歸股市。

張晨瑋認為，越南央行維持寬鬆政策，交易量逐步放大，市場信心逐步回穩，加上市場指標性建案已見復工，投資氣氛樂觀。不動產的擔憂大致上已完全被市場消化，觀察下半年景氣復甦的狀況、政策支持的力道以及存款利率下降後資金回流風險性資產的動能。

台股 越南

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