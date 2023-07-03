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群益期貨舉辦永續發展及公平待客培訓課程

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨董事、主管及接觸客戶的第一線同仁等逾60人參與永續發展及公平待客培訓課程。(群益期貨/提供)
群益期貨董事、主管及接觸客戶的第一線同仁等逾60人參與永續發展及公平待客培訓課程。(群益期貨/提供)

群益期貨（6024）致力於永續發展，同時重視人權與平等，並積極推動公平待客原則，於是在6月17日舉辦永續發展及公平待客培訓課程，邀請公司董事、公平待客委員會高階主管、工作小組成員及接觸客戶的第一線同仁，透過專業講授及體驗活動等多元課程，實際感受公平待客與永續發展的內涵。

金管會於金融服務業公平待客原則中新增兩項原則，即友善服務原則與落實誠信經營原則，這次培訓上午場邀請到金融消費評議中心董事長林志潔蒞臨分享友善金融的主題，其從企業誠信、公平待客、金融消費者的培力三個面向，講述落實公平待客原則必須靠金融機構領導人、員工及金融消費者三方共同努力。

另考量為使企業永續發展，提升同仁身心健康也是重要的一環，特邀請國立臺灣大學中文系教授蔡璧名講述「扎根，身體如新、心靈永續」主題，透過道家、醫家的經典知識與應用，協助我們在身、心方面都能走上更正向、安定的道路。

群益期貨為使董事、主管、同仁更深入了解公平待客原則並應用於實務面，培訓下午場安排「黑暗對話工作坊」活動，該工作坊由黑暗對話社會企業於2011年取得德國DSE正式授權並在台灣創辦課程及活動，「黑暗對話」希望藉企業型態來拓展社會服務的功能，提供公平及無障礙的就業環境，並以同理心為社會祥和奠定基石，成為社會企業的先行者。

透過全新體驗及分享方式的課程安排，群益期貨同仁更理解如何設身處地為客戶設想，並啟發逆向思維做出更切合多元顧客真實需求的規劃。

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