緯穎、緯創等16檔股票被列注意股 晟銘電攻漲停

今（3）日台股早盤大漲近200點至17,103點，突破萬七，盤中再度站回月線。上周五公布，今日16檔股票被列注意股，其中，晟銘電（3013）、如興衝至漲停，晟銘電以35.3元開盤後直衝漲停35.35元、上漲3.2元，如興上漲0.42元至4.68元，緯穎上漲100元至1,520元、漲幅7％；緯創上漲5.9%至96.2元、上漲5.4元，川湖漲5.7%至701元、上漲38元。

16檔被列注意股：川湖、晟銘電、緯創、如興、聯德控股-KY、和碩、十銓、台南-KY、華孚、訊芯-KY、緯穎、寶一、高力、美德醫療-DR、明輝-DR、緯創凱基29購02