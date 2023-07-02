生技業攻CDMO 躍台股亮點

國內生技業今年起全面啟動CDMO（委託開發暨製造服務）布局，除了台康、保瑞、永昕等專業CDMO廠先後展開新投資布局；國光生、泰福、北極星藥業、益安等原本以自有產品為主軸的公司，今年起也跨大步朝CDMO業務布局；在產品項目上，抗體藥物複合體（ADC）及細胞藥物更成為CDMO發展新顯學。

2023亞洲生技大會將於7月26日起登場，今年共750家指標公司參展、2,000個攤位，整體規模超越疫情前水準。主辦單位台灣生物產業發展協會秘書長林治華表示，今年參展廠商以CDMO公司規模最多，為整個生技大會重頭戲；且今年6月美國BIO大會召開時，台灣參展廠商有六成以上都是CDMO廠。

檢視今年生醫族群CDMO相關題材有三大類，一是原本已耕耘多年的專業公司永昕生醫、台耀化學、保瑞藥業與台康生技等，今年分別朝新發展項目、新產線及新投資標的布局，例如永昕原本專注單株抗體生產，日前宣布興建細胞治療先導工廠，預計2024年完工；台康生技也斥資16億元在竹北生醫園區興建微生物細胞生產線，預計2025年投產；保瑞藥業今年初預告今年將啟動海內外新併購，目標鎖定針劑廠為主。

今年CDMO第二大題材，是原本以自有產品為發展主軸的公司，今年都將加大CDMO布局，例如疫苗龍頭廠國光生技、生物相似藥大廠泰福生技、新藥研發公司北極星藥業及微創醫材益安生技等。北極星藥業投資20億元在宜蘭興建的CDMO廠已確定9月前動工，益安子公司益興生技位在新北市的CDMO廠也將啟用。

CDMO第三大題材，是ADC藥物、細胞藥物及病毒載體等新興產品成為國內生技布局新重點，最具代表性的是晟德集團持股四成的建誼生技，今年起投資6億打造ADC生產線，目標明年第4季完工投產；細胞藥物方面，除永昕開始建先導工廠，樂迦生技也與日立集團合作，要打造亞洲最大CDMO細胞廠；啟弘生技正在打造國內唯一病毒載體CDMO廠，預計明年投產，2025年接單。