台股上漲47.73點 三大法人賣超54.87億元

台股今（28）日止跌回神，盤中最高拉升至17011.12點，一度站回萬七大關，大盤指數終場收16935.63點，上漲47.73點，漲幅0.28%，成交量2592.47億元，三大法人賣超54.87億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超97.39億元，投信買超4.92億元，自營商買超（合計）37.59億元，其中自營商（自行買賣）買超26.93億元，自營商（避險）買超10.65億元。

台股今小漲，權王台積電（2330）回神，以574元作收，上漲2元，漲幅0.34%，聯發科（2454）同樣呈現上漲之姿，終場收695元，股價上漲14元，漲幅2.05%；受惠於美國提撥逾420億美元，衝刺全國寬頻網路建設，今日盤面以網通族群表現最為強勢，其中宇智（6470）、仲琦（2419）、華星光（4979）率先飆上漲停鎖死。