台股重挫171點收16,887點 台積電跌2元收572元

台股今（27）日跌破20日均線，收盤下跌171.34點，收盤指數16,887.9點，成交量2,938.53 億元。台積電（2330）收盤下跌2元，收盤價 572元。法人表示，指數回補最近的跳空缺口，為波段漲勢到一段落的訊號，AI族群於超漲之後雖近期回檔，但與歷史本益比相比依然不算便宜，因此回檔時可短線操作，中長線需再觀望。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，指數近期跳空卻口位置在一萬七千點，一般來說，回補最近的跳空缺口，表示波段漲勢到一段落，今天因為把最近跳空缺口補齊，因此短線上，可以確認為五月中旬至今的短期漲勢到一段落。

黃國偉指出，AI族群於超漲之後雖然股價回檔，但是本益比並沒有因此變得比較合理，與過去相比還是不算便宜，而本益比脫離過去歷史區間的情況究竟是短期現象或長期改變，目前沒有答案，需再觀察，因此當回檔時可以短線超作，但因為已經脫離長期佈局的範圍，中長期需保守看。

高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的有：M31、保瑞、AES-KY、鈊象、儒鴻。

今日成交量大的強勢股：大宇資、雃博、中鴻、台耀、美時。

今日成交量大卻走跌者：華航、長榮航、聯電、群創、中環、緯創、大同、友達、三商電、華邦電。

今日成交金額大且走高者：美時、保瑞、大宇資、元太、M31。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：緯創、長榮航、廣達、聯電、技嘉、華航、世芯-KY、創意、欣興、大同。