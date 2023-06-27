AI族群回檔整理 台股重挫百點跌破萬七

5月中領軍台股上攻的AI族群近期陷入回檔整理，台股今（27）日走勢疲弱，盤中跌破萬七，午盤後來到16,912點，下跌146點、跌幅0.8%。法人表示，指數回補最近的跳空缺口，為波段漲勢到一段落的訊號，AI族群於超漲之後雖近期回檔，但與歷史本益比相比依然不算便宜，因此回檔時可短線操作，中長線需再觀望。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，指數近期跳空卻口位置在一萬七千點，一般來說，回補最近的跳空缺口，表示波段漲勢到一段落，今天因為把最近跳空缺口補齊，因此短線上，可以確認為五月中旬至今的短期漲勢到一段落。

黃國偉指出，AI族群於超漲之後雖然股價回檔，但是本益比並沒有因此變得比較合理。黃國偉解釋，若一檔股票過去5-10年本益比最高大概落在15倍左右，而前陣子漲到20倍，儘管近期回檔至18倍，但與過去相比還是不算便宜，而本益比脫離過去歷史區間的情況究竟是短期現象或長期改變，目前沒有答案，需再觀察，因此當回檔時可以短線超作，但因為已經脫離長期布局的範圍，中長期需保守看待。