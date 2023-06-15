不只台積電 股王信驊也秒填息 智原、儒鴻快速填息

台股今（15）日上市櫃公司有26檔除權息，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274）等，兩檔都上演秒填息的強勢表現，另外，智原（3035）及儒鴻（1476）也是快速完成填息，當天完成填息的還有東元（1504）、駿吉-KY（1591）、致和證（5864）、亞元（6109）等。

台積電每股配發2.75元現金股利，今日除息，一開盤就秒填息，以590元開出，為採季配息以來，第十一次在除息當日就完成填息；除了權王的除息秀之外，股王信驊也上演秒填息的強勢表現。

信驊去年度盈餘每股配發45元現金股利，今日除息，一開盤就以2,680元開出，秒填息，盤中漲幅逾3%。

智原每股配發5元現金股利，早盤以184.5元開出後一度拉升至194元，快速完成填息，盤中漲幅逾半根停板。

成衣龍頭儒鴻每股配發17元現金股利，今日除息，早盤以479元開出後一度拉升至495.5元，也是快速完成填息，盤中漲幅逾4%。

儒鴻今日召開股東會，會中通過營業報告書、財務報告及每股配發17元現金股利，今日除息表現強勢，針對未來景氣，董事長洪鎮海表示，因主要為高值化產品，所受衝擊較小，下半年價格已經談得差不多。