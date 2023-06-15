所羅門爆量攻漲停 股價改寫22年新高 1萬張排隊搶不到

AI話題持續發燒，為台廠概念股帶來龐大商機，其中工業用AI品牌所羅門（2359）今（15）日股價表現強勢，早盤以34.85元開出，隨後攻上漲停38.3元，股價創下22年新高，漲停及委買張數逾1萬張。

所羅門起初以經營發電機、電子材料、以及焊接設備為主，隨後不斷積極切入新領域，旗下業務涵蓋工業視覺、物聯網、機械手臂應用、自動化控制系統、能源設備 、光電顯示等，且所羅門長期深耕於自動化領域，目前已成為國內3D機器視覺及工業用AI領導品牌。

所羅門推出的「META-aivi人工賦能穿戴式AI解決方案」，整合AR與AI的優點，可協助作業人員進行辨識、計數、流程導引等，並具備即時建置生產履歷功能，結合人類和智慧AI機器視覺的優勢，又能減少操作錯誤，提高企業運營效率。

所羅門近期積極跨足能源設備，尤其台電近年積極汰換舊機組，推升綠電、傳統發電廠擴建及改建需求提高；且所羅門與環保相關大型企業結盟，共同開發沼氣市場，也推廣現有產品，並開發儲能設備、電池管理系統、電池儲能系統等新服務，提供客戶完整能源解決方案。