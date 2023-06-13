證期局：台股今年以來漲幅排名亞股第二

在台積電領軍之下，台股今日大漲261.23點一舉跨過萬七大關，以17216.6點作收，成交值新台幣3501.91億元，更創下14個月新高，對此金管會證期局也公布台股相較於其他亞股的表現，今年迄今在亞股漲幅台股排名第二。

根據金管會證期局統計，今年截至6月12日止，台股漲幅達19.93%，僅次於日本漲幅24.29%、而比起韓國漲幅17.57%、上海漲幅4.52%、深圳跌幅1.29%、香港跌幅1.91%、新加坡跌幅1.7%、美國道瓊漲幅2.2%，顯見台股漲幅優於多數亞股，也超越美股。

若以6月的單月表現來看，截至6月12日止近半個月來，台股漲幅為2.27%，次於日本的5.01%、香港6.42%、美國道瓊漲幅3.52%，其他如韓國漲幅2.03%、上海漲幅0.76%、深圳漲幅0.74%、新加坡漲幅1.18%、台股均比這些國家高。

而在交易量方面，證期局也出示統計指出，今年截至6月12日止，台股集中市場日均量為2383億元，較2022年同期減少15.47%，若以同期間新加坡日均量年減21.67%、香港年減13.8%、韓國年減13.58%等來看，台股的成交量衰退的情況在亞股之間可說偏高，僅比新加坡佳。

對於台股日均量較去年同期衰退，證期局副局長張子敏認為，應是受到美國升息、俄烏情勢緊張等不確定性風險影響，以及近期美國大型企業陸續公布財報等因素影響，使投資人觀望，但張子敏仍強調，台股目前體質仍尚稱穩健。