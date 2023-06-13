創1年多高點！台積電600元該買還是該賣？ 法人曝操作關鍵

台股站上萬七大關，台積電（2330）收在593元，創下1年多的高點，網友高喊「終於GG解套了」、「600T學長要畢業了嗎」，到底已600元在望的台積電還可不可以買？或是該賣出呢？有法人直言「不會賣」，也有法人從總經面、技術面、產業面等三大方向分析，強調台積電有機會突破歷史高價。

台股今（13）日收在17,216.6點，上漲261.23點，收復萬七大關，主要的推手來自台積電大漲，且帶動其他權值股的表現，台積電今日盤中一度觸及594元，終場收593元，上漲19元，市值增至15兆3,777.35億元。

台積電大漲，引來網友熱烈討論，直言「台積瘋了」、「600以下的gg要沒囉」、「GG重返榮耀」、「GG套很久的散戶應該狂跑了」、「台積不給加碼了QQ」、「GG600套牢蛙股利加一加已解套」、也有網友喊「GG上看700」、「台積Q2 600，Q3、Q4？之前沒達到的700？」；不僅是網友在PTT上討論，市場也關注，600元的台積電到底該不該賣？還可不可以買？

證券分析師張陳浩認為，台積電上漲，靠的是基本面的題材，預期還有高點，不過，在股價突破600元之後可能會出現震盪，股價呈現區間來回的走勢，在操作上，持有者續抱，且要參加除息，想買進的話可以在回到5日線時買。

統一投顧董事長黎方國表示，看好台積電有機會突破歷史高價，主要是從三個面向來看，一是總經面，目前景氣仍處於谷底，預估下半年將優於上半年，明年會比今年好，股價尚未反應景氣利多。

第二點是從技術面來看，台積電呈現價量齊揚、技術線型佳、外資買超、ADR與台股溢價高等；第三點則是從產業面來看，台積電握有輝達、高通、蘋果、英特爾等大客戶全球獨家訂單，掌握AI、ChatGPT商機，產業無虞；黎方國強調，台積電股價還有很大的向上空間，有機會突破歷史高價。