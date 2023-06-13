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飛越萬七大關！台股大漲261點收17,216點 法人建議觀察5日線

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股早盤開盤跳空百點越過萬七整數關卡，指數在量能增溫下，持續續創新高，由於電子權值股扮演墊高指數的重心，全場指數震盪走高，終場指數上漲261點，收在17,216點。（本報系資料庫）
台股早盤開盤跳空百點越過萬七整數關卡，指數在量能增溫下，持續續創新高，由於電子權值股扮演墊高指數的重心，全場指數震盪走高，終場指數上漲261點，收在17,216點。（本報系資料庫）

台股今（13）日受到費城半導體指數大漲的激勵，早盤開盤跳空百點越過萬七整數關卡，指數在量能增溫下，持續續創新高，由於電子權值股扮演墊高指數的重心，全場指數震盪走高，終場指數上漲261點，收在17,216點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，上市櫃5月營收年減一成，單月回升至3兆元以上、月增5.6%，與4月淡季表現相比明顯好轉；累計前五月營收15.3兆元，年減幅度也縮減至11.3%；另外營收年增的公司730家、月增的公司1,165家，年、月雙增的公司則為523家、占比28%，均優於4月不到二成的比率。

台股第1季上市櫃公司營收為9.2兆元，寫下近十個季度來新低，目前4月加5月營收為6.0兆元，若第2季加總要超越第1季、脫離谷底，則6月營收單月要超過3.16兆元。

就量價的角度來看，今日量能再度回到3,500億元之上，一舉突破5日、10日與月均量，均量再度轉為揚升走勢，且大盤指數也出現16,999~17,129點、約130點的往上跳空缺口，觀察大盤5月15日以來指數只要出現往上跳空缺口，短多均仍有高點，加上法人態度上仍持續偏多，5日均線位跌破之前，多方格局仍然延續。

營收 台股

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