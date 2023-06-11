後升息時代 跟著法人賺

美國聯準會（Fed）本周開會，金融市場屏息以待。市場原本預期Fed本周不會升息，但上周加拿大意外升息，為市場再添變數。無論如何，升息接近尾聲，三大法人迎接後升息時代，最近一周放手布局能見度轉強的個股，同步買超群創、友達、國泰金等個股，可作為投資人參考。

台股周線已連四紅，本周將面臨Fed貨幣政策的變數。綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國意見，美國通貨膨脹數據及Fed是這周最重要的觀察指標，大盤仍處於多頭格局，有望震盪向上，要看個股表現，可注意營收佳、透明度高、有題材的族群或個股。

CMoney統計，最近一周，群創、友達、國泰金、永豐餘、大成鋼、宏碁、彩晶、台積電、和碩、佳世達、威盛、台達電等個股獲得三大法人同步買超加持，且總買超張數超過5,000張。這些個股中，以電子股最多檔。

在這些個股中，三大法人最愛光電股，尤其是面板大廠群創，上周共買超5.7萬張。群創5月營收年成長及月成長都重回正值，股價表現也很爭氣，單周上漲5.3%，打敗大盤同期間1%的漲幅。

另一面板大廠友達5月營收重回200億元，雖年減0.8%，但月增17.4%，特別受到外資及自營商的偏愛，三大法人合計買超逾2.2萬張，股價單周漲2.8%。彩晶5月營收呈現雙減，三大法人合計買超1.1萬張，以投信逢低買進為主力，推升股價上周漲6%。

至於同屬電子下游的宏碁、和碩、佳世達，都獲得三大法人同步買超。筆電概念股第1季獲利並不理想，但內外資法人分析，這個族群的景氣谷底很可能在第1季，預期本季起就會愈來愈好。從5月營收也可以發現，筆電訂單逐步回溫。

台積電、威盛、台達電則受惠於輝達引發的AI效應，三大法人同步買超，內資尤愛台達電，買超力道強過外資。