股海自由行／緊盯投信動向 發掘新題材

自3月以來，台股始終維持15,200點至15,900點大區間盤整，但當5月18日因為美國債務上限可能解決的消息傳來，美股大漲，台股也順勢大漲，終於帶量突破16,000點的天花板，破繭而出，邁上新的階梯。

在此之後，恰逢美國財報季，繪圖晶片大廠輝達公布財報，意外展示因為AI的新市場呈現的強烈需求，不但帶動美國費城半導體指數大漲，而為其代工晶圓龍頭台積電也衝關而出，大步跳空越過「巴菲特障礙」成為大盤主攻力量，台股多頭取得完全優勢。

不過從實質面來看，台股固然利空不跌，但是景氣與企業營運確實還在谷底，目前股價的上揚應該被視為本益比修正，也就是不再有更壞的狀況後，股價會領先獲利表現。由此觀點推展，台股應該進入新階段的盤整區，建議注意大盤的K線走勢，更應注意市場成交熱度，一旦有爆量情況，短線很可能失控。

展望6月，首先要關注本周的美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。在美股科技股大漲與4月PCE數據高於預期後，市場轉而預期6月FOMC可能繼續升息，這可能逆轉從SVB爆雷以來的市場基本假設，衝擊對殖利率敏感的科技股。

其次，6月開始進入除權息旺季，觀察目前已公布的除息與股東會日程，由此預計6、7月上市公司除息者至少有有515家，總股息金額約1.23兆元，因此加權指數將蒸發約391點。966家上市公司預估有880家都將在未來兩個月除息完畢，其中6月占比過半，所以年度除息大戲的重點在6月。

綜合以上，在操作策略部分，我們建議衝高不躁進，盤整找機會。觀察Bloomberg對於台股未來兩季的台股整體獲利預估，明顯看出第1季的谷底與未來上升趨勢，這項數據與過去依靠景氣對策信號所獲致的結論一致。

不過再比較股價指數與台灣景氣狀況，目前景氣狀況是近幾年的最低谷，股價雖然會領先景氣表現，但是當5月加權指數衝上16,500點以後，股價領先的幅度就太大了。再者，股市距離2022年10月底的低點，反彈幅度已達三成，未來股市再推升需要利多、而非僅止沒有利空，故投資策略無須躁進，等待短期熱潮過後，指數回到震盪區間下緣再布局即可。

此外，投信法人動向為市場重要的觀察指標，因為投信追求的是相對績效，基金經理人以打敗大盤為首要任務，若投信看見股票具有題材性、轉機性如由虧轉盈，或營運開始回升，就會開始投入甚至連續買超，建議投資人可藉由關注投信動向，發掘近期動能強勁的題材與個股。

舉例而言，電子產業自2022年第2季以來相繼陷入庫存調整壓力，供應鏈自NB、Handset、Consumer甚至近期的Server及Auto無一倖免，目前相關產業雖然庫存去化已近尾聲，但下半年旺季需求仍不穩定。然而，近期生成式AI為整體產業鏈帶來許多想像空間，良好的基本面吸引市場目光，投信紛紛將籌碼湧入AI台股相關供應鏈，引領台股挑戰萬七。

投資人亦可留意的是投信連續買超的中小型個股，這種股票不像權值股股本大，通常每日成交量有限，價格也較易被投信撼動。如果投信需要買進較大部位，就需要連續性買超，即會對某些個股的價格產生一定影響，因此關注投信動向可提前掌握股價走勢，抓住投資機會。（作者是永豐投顧總經理）