暑假旺季概念股 添柴火

暑假旺季即將到來，加上市場預期兩岸有機會開放團客，為航空、觀光、餐飲、文創、板卡、線上遊戲等相關概念股添增多頭柴火，近期航空雙雄、鳳凰等股價高檔整理，與人工智慧（AI）、儲能、等主流族群良性輪動。

疫後首個暑假即將登場，市場看好觀光、餐飲需求大爆發，不但旅行社業績加溫可期，在海外旅遊成本仍高的情況下，國旅需求同步暢旺，相關吃喝玩樂商機備受矚目。

隨端午連假即將到來，加上接續進入暑假出國旺季，外資、投信本波攜手力拱航空雙雄，自5月中以後呈現高角度爬升；航空貨運出貨旺季報到、航空用油下滑，亦對華航、長榮航獲利帶來正面利多。

文創概念股必應隨海外演出限制鬆綁，以及全球大型展演活動陸續恢復，營收動能強勁，近日股價飆漲近五成，華研旗下藝人演唱會滿檔，後市可望繳出亮眼成績，寬宏藝術、寬魚國際舉辦的活動表演熱賣，股價同步反應業績利多走強。

法人認為，在台股波段漲勢遭到破壞前，仍可針對強勢股偏多價差操作，基於多頭近關情怯引發短線漲多回檔，建議操作不宜過度追價，遇急漲可先獲利調節，靜待拉回守住短期均線後再進場承接。