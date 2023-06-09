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大摩看雲端半導體：AI伺服器資本支出比重將倍增 三台廠受惠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

人工智慧（AI）方興未艾，AI伺服器成為焦點。摩根士丹利證券發布報告指出， 今年AI伺服器資本支出占全球雲端資本支出比重將倍增，成為24%，且仍有上調空間，台廠中的創意（3443）、世芯-KY（3661）、台積電（2330）將受惠，但傳統雲端公司業務將受到侵蝕。

這篇名為「雲端半導體：誰將買更多AI伺服器？」報告指出，微軟在 2023 年仍將是AI伺服器第一大買家，其他超級大廠也都會分配更多預算投入購買行列。微軟約占出貨量30%，其次是Google的16%、亞馬遜的13%，一些未上市公司合占15%。中國大陸科技大廠的個別比重都不到5%，但由於去年的基期較低，因此成長率很高。

報告指出，今年AI 伺服器出貨量預期將成長50%。以美元來計算，估計AI伺服器資本支出今年將占全球雲端資本支出的24%，高於去年的 12%。大摩也發現，一、兩個月來，訂單明顯上調，顯示未來數周資本支出可能還會變化。

大摩偏愛AI 特殊應用IC（ASIC）設計服務商，調升創意的投資評等到「優於大盤」，世芯-KY同樣是「優於大盤」。台積電更是大摩在台廠的最愛，仍為「優於大盤」，仍是繪圖處理器（GPU）及AI需求的主要受惠者。

報告也列出其他外資證券商對這三家企業的看好程度。其中，台積電最受青睞，「優於大盤」占97%（3%為中性），世芯-KY的「優於大盤」占91%（9%為中性），創意的「優於大盤」占57%（43%為中性）。

報告指出，傳統雲端低迷不振已持續一年多，可能會復甦。不過，考慮到AI的需求產生排擠效應，在今年下半年及明年，傳統雲端復甦及規格升級的步伐將比預期緩慢得多。因此，大摩對於南亞科（2408）及緯穎（6669）的評等為中性，信驊（5274）則是「不如大盤」。

AI 雲端

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