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外資終止連三買 調節台股166億元、這檔金融股賣最多

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（8）日拉回重跌，大盤指數終場收16733.69點，下跌188.79點，三大法人賣超149.21億元，外資終止連三買，轉賣超166.92億元；經統計，新光金（2888）遭賣超47,630張，為賣超榜首。

外資今賣超前十大依序為新光金、華新（1605）、富邦金（2881）、元大高股息、旺宏（2337）、國泰金（2882）、誠美材（4960）、國泰永續高股息（00878）、友達（2409）、開發金（2883）

新光金改選的外資投票出爐，最終版的投票結果，在接近19%的外資股東裡，其中約9%的外資只投議案，棄權不投票董事，而公司派得到6.53%外資票，改革派則僅拿下2.93%左右的支持票；外資連三天調節新光金，根據統計三天總計賣超86,283張。

外資今買超前十大依序為華邦電（2344）、長榮（2603）、長榮航（2618）、彰銀（2801）、華航（2610）、中信金（2891）、富邦越南、漢翔（2634）、陽明（2609）、宏碁（2353）

華邦電結算5月營收為61.38億元，月增7.98%，年減30.41%，華邦電表示，目前整體半導體景氣已落底，但反彈力道還未明朗化，估計要再觀察兩個月。不過就目前市場各需求面，已普遍回溫，今年營運下半年將優於上半年；華邦電遭外資買超11,544張，為買超榜首。

外資 華邦電 台股

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