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能源轉型商機爆發 法人：基建股票後勢看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023年股息收益率比較 - 各國基礎建設股票 V.S. MSCI世界、S&P500指數(資料來源：Bloomberg，滙豐投信整理，資料截至2023年5月24日)
2023年股息收益率比較 - 各國基礎建設股票 V.S. MSCI世界、S&P500指數(資料來源：Bloomberg，滙豐投信整理，資料截至2023年5月24日)

儘管5月份因能源價格下跌，使得能源基建相關類股表現震盪。但滙豐投信指出，自從全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯宣布擴大減產後，加上每年5月底到9月中為傳統夏季用油旺季，除將有機會為油價帶來支撐外，能源轉型商機題材亦為基建類股蓄積反彈力道。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷表示，在全球經濟持續放緩下，能源需求回落，導致市場下調相關產業。不過，OPEC和俄羅斯持續調降庫存、歐洲下半年加快補庫存，整體供需仍有缺口，因此在2023年持續逢低加碼能源基建產業。其中，在選股上則相對看好擁有長期合約制及穩定現金流的企業。這些企業普遍具有強勁的資產負債表，採用股息增長及股票回購的模式，因而能給予投資人較高的收益率機會。

再者，全球淨零碳排放目標明確亦給予能源基建絕佳的投資爆發商機。2022年美國、歐洲與中國大陸總計推出超過3兆美元的基礎建設法案，資金也爭相持續投入基礎建設投資。加上全球預計於2050年達成淨零碳排的目標，在短期新舊能源共存的時代，碳捕捉及封存將為工業族群將扮演重要減碳的角色，預計將持續推進能源基建相關產業發展，藉以達成能源轉型目標。因此滙豐投信認為，能源基建除擁有明確利多的投資主題外，加上具備結合收益與增長的機會，或可作為投資人長期資產配置的核心標的之一。

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