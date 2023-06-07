台股問鼎萬七大關 法人提醒留意這個風險

台股今（7）日由電子族群領軍上攻，在半導體、電子零組件、觀光等類股大漲帶動下，指數收在16,922.48點，上漲160.82點，漲幅0.96%，問鼎萬七大關。PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，台股持續由AI族群領漲，且不論大盤或三大指數的技術面都呈現多頭格局，價量齊揚，目前具題材的類股呈現健康輪動，惟須留意指數已來到大箱型區間上緣，市場可能出現漲多修正。

孫傳恕表示，美債問題落幕，加上美國非農就業數據優於預期，帶動美股那斯達克指數再創去年4月中旬以來波段高點，在外部投資環境轉多之下，台股也展開評價面回升。

孫傳恕指出，下周美國將公布CPI數據與召開FOMC會議，目前已經進入會前的「緘默期」，市場認為本次CPI數據將是6月及7月利率政策的重要依據；根據FedWatch工具最新定價顯示，6月暫緩升息機率約76%、7月升息一碼機率則提升至51%，預期聯準會本次利率決策仍將影響股市表現。

孫傳恕說明，6月進入股東會旺季，各公司的營運展望將成為市場關注焦點，且本月上旬將公布5月營收，若能於淡季繳出亮眼營收的個股，有望吸引盤面資金進而推升股價表現。

他強調，整體而言，AI、高效能運算仍是台股中長期長線向上之趨勢，市場預估全球生成式AI的規模將呈現年均複合成長27%的高速成長率，推升整體規模達到千億美元產值，相關供應鏈商機將成為強力多頭動能。