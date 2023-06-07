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證交所暨臺灣指數公司 7月3日起編製五檔新指數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所新增四項上市產業類別。證交所提供
證交所新增四項上市產業類別。證交所提供

呼應臺灣證券交易所2023年7月3日正式新增綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活等四項上市產業類別，臺灣指數公司為詳實記錄各產業類股的整體行情的綜合指標，提供社會各界及市場投資人研究、參考，將於發行量加權股價指數系列指數擴增綠能環保類指數、數位雲端類指數、運動休閒類指數、居家生活類指數等四檔新產業類別指數，並新編臺灣全市場新經濟產業指數涵蓋這四項新產業的上市上櫃股票，訂7月3日（星期一）編製發布，由證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

證交所自1979年起，自臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股，依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司產業類別劃分暨調整要點歸類的上市公司產業，依分類方式的發展及市場需求，陸續編製加權指數系列指數。

證交所考量新經濟產業應用科技日新月異及追求永續發展的營運模式，且為使具特色的上市公司發揮群聚效應，修正上市公司產業類別劃分暨調整要點，7月3日起增加綠能環保（12家）、數位雲端（4家）、運動休閒（15家）及居家生活（11家）等產業類別。

臺灣指數公司配合增編綠能環保類指數、數位雲端類指數、運動休閒類指數及居家生活類指數等四檔指數，以完整記錄各上市產業股票整體行情的綜合表現。有關加權指數系列指數詳細介紹請至臺灣指數公司官網，網址：https://taiwanindex.com.tw/indexes/multiple。

臺灣指數公司表示，這次新編指數所屬產業類別皆為國際新興產業發展趨勢，也是政府推動的重點產業，值得詳加關注，投資人亦可運用加權指數系列指數四檔產業指數走勢，聚焦新經濟發展趨勢、掌握新興產業脈動。

綠能 雲端 上市公司

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