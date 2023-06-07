延續亮眼表現！台股上漲160.82點 三大法人買超157.58億元
台股今（7）日開高走高收最高，大盤指數終場收16,922.48點，上漲160.82點，漲幅0.95%，成交量2911.66億元，三大法人買超157.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超125.66億元，投信買超8.84億元，自營商買超（合計）23.07億元，其中自營商（自行買賣）買超19.57億元，自營商（避險）買超3.49億元。
台股大盤延續近期亮眼表現，權王台積電（2330）收紅，終場收568元，上漲8元，漲幅1.42%，台積電昨天股東會釋出利多，上半年營運可望落底，下半年表現可望優於上半年，AI帶動先進封裝需求強勁；聯發科（2454）同樣強勢，股價上漲11元，終場收768元，漲幅1.45%。
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