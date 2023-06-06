車市旺 法人看好這檔汽車股是「被疫情耽誤的千金股」
拜汽車銷售暢旺，和泰車（2207）第1季每股稅後純益（EPS）9.2元，締造歷史新猷，法人看好，隨供應鏈恢復穩定、防疫險陰霾去除，今年將回到成長軌道，獲利創高可期，是「被疫情耽誤的千金股」。
投顧法人分析，受惠車用晶片與零組件短缺緩解，以及疫情解封消費回升，推估今年整體車市銷售45萬台，年增4.7%。
和泰車今年銷售目標16.3萬台，年增8.7%，將創新高，其中，TOYOTA目標銷售13萬台，成長4.9%，Lexus目標銷售2.3萬台，成長21%，並持續向豐田母廠爭取更多車款與額度。
此外，和泰車開始著墨商用車市場，2022年銷售7,491台，市占率32.4%，2023年目標銷售1萬台，年增33.5%，法人預期乘用車與商用車新車銷售成長，將帶動周邊相關事業成長。
法人指出，和泰車3月底發表CROWN車款已累積2,000張訂單，4月發表的PRIUS PHEV全新動力系統且加長純電里程累積訂單達1,200張，都將持續挹注未來動能。
國瑞除了受惠國內需求增，外銷市場需求也回升，2022年外銷3.5萬台，預期2023年在供應鏈與疫情恢復正常下，規畫外銷達4 萬台，為未來成長動能之一。
在碳中和議題下，日本豐田將持續需研發電池與氫氣等新能源車，預期至2025年將推出10款純電車，法人表示，和泰車也將陸續引進新能源車款，推估至2025年新能源車銷售占比將從目前25%增至40%。
目前和泰車在手訂單2萬台，並持續向豐田母廠爭取更多額度與車款，有利未來提升銷售與市占率，法人看好，2023 年在供應鏈穩定恢復，與防疫險理賠不利因素消除後，回到成長軌道，預期今年獲利將創歷史新高。
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