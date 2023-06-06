證交所攜手台灣董事學會辦引資 7日外資論壇開幕

臺灣證券交易所再次與台灣董事學會及安擘諮詢公司（IPR Advisors）合作於6月7日至13日共同主辦「頂尖龍頭企業：站在全球地緣政治變動新時代的浪尖」台灣投資說明會，為中堅優質上市櫃公司與來自亞太及歐美地區之機構投資人搭建對談橋樑。

參與公司共計25家，包括統一（1216） 、 中砂（1560）、大亞（1609）、 葡萄王（1707） 、中橡（2104） 、宇隆（2233）、仁寶（2324）、佳世達（2352）、美律（2439）、晶華（2707）、王品（2727）、晶技（3042） 、正文（4906）、桂盟（5306） 、北極星藥業-KY（6550） 、巨大（9921） 、宏全（9939） 、 精華（1565） 、 大車隊（2640） 、 瓦城（2729）、系統電（5309）、 聖暉*（5536）、寶雅（5904） 、大樹（6469）、 正基（6546）。

證交所這次引資活動將於7日的實體引資論壇拉開序幕，由證交所、台灣董事學會及安擘諮詢公司舉辦專題演講，邀請證交所總經理簡立忠開場致詞，證交所公司治理部主管及產學界專家分別分享台灣資本市場最新ESG生態系發展規劃、國際政經政策對資本市場及經營環境的影響、AI雲端發展與未來轉型趨勢及為何投資人關係與企業永續發展值得重視。

此外，6月8日至13日將透過一對一或群體會議形式，安排海外機構投資人與上市櫃公司代表之線上交流會議；使機構投資人與臺灣中堅優質企業面對面溝通，提升國際能見度及強化全球競爭力。另台灣董事學會及安擘諮詢公司亦會於會前透過整合性輔導，強化企業與海外機構投資人之溝通技巧，俾溝通順暢無礙。

未來證交所將持續創新引資型態，促進上市公司與國際機構投資人交流，並洽重要外資宣傳臺股優勢及市場興革措施。