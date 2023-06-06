巴菲特11歲買股 台灣囝仔幾歲該開始？證交所推國中生教材

「股神」巴菲特11歲買下人生第一張股票，你的小孩幾歲開始接觸股票投資理財？國中生有錢投資嗎？龍門國中老師戴鈴容認為壓歲錢就是最好的開始。臺灣證券交所今(6)日舉行「國中版投資理財分齡教案」發表會，除結合國中老師編纂教材、建置互動式的證券知識遊戲平台，並將辦理暑期種子教師營，同時祭出老師及班級教學回饋金獎勵機制，希望借助老師的力量向下紮根理財教育。

證交所致力於推廣金融知識普及化不遺餘力，今天發表適合國中生年齡層的理財知識教案「國中版投資理財分齡教案」，由證交所總經理簡立忠主持，金管會證期局副局長張子敏、北市教育局國教輔導團執行祕書李朝盛，以及古亭國中校長林泰安、南門國中校長王福從、龍門國中校長鍾芷芬等共同出席。

證交所市場推廣部經理陳欣昌表示，有關「國中版投資理財分齡教案」內容編撰，證交所從2022年2月起，內部由跨部門專業人員參與，委外證基會、外聘具理財教育經驗的國中老師群進行主筆撰寫，共同組成教案編審委員會，定期召集編審委員會議審議，反覆進行教案的討論、編撰及修正調整，以設計出合宜的國中教案，並確保教案內容的妥適及正確性，提供全台學校作為國中生教學輔助教材使用，協助年輕學子建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險。

陳欣昌表示，今年第一次推出「國中版投資理財分齡教案」，為鼓勵國中老師使用本教案，證交所規劃一系列的推廣獎勵活動，將辦理暑期種子教師營，並設置教學回饋金獎勵機制，另建置互動式的證券知識遊戲平台，讓學生在寓教於樂中能輕鬆學習。

不過，外界好奇小朋友怎麼會有錢投資理財？參與本次編纂教案的龍門國中老師戴鈴容說，壓歲錢很適合，因為今年起民法修法後，18歲就成年，過去國人傳統觀念不太讓小孩接觸到金錢，其實應該及早讓小朋友接觸相關知識，希望透過教案帶領國中生學習適合的理財知識、防範金融詐騙，並結合證交所提供的網站資源引導學生自學。

戴鈴容說，關「國中版投資理財分齡教案」一共有五堂課，第一堂是消費儲蓄，希望可連結日常生活，讓學生知道每一筆消費都牽動金流，第二堂是投資，藉由訪問家長，創造親生互動。

「巴菲特在11歲買下人生第一張股票！」南門國中老師童玉娟補充說，第三堂是結合證交所宅在家學習網的影片，引導學生運用網站資源自主學習，同時手把手帶著學生操作虛擬交易平台「我是股神」，提供學生股票交易練習；虛擬交易平台為了擬真，也會有違約交割機制，學生在平台上違約交割的處罰是不能再玩遊戲。

童玉娟說，有人或許懷疑「國中生可以買得起一張台積電（2330）嗎?」連她自己也要半年不吃不喝才能買，不過，國中生可以定期定額投資，並認識日常生活常見風險，每個月100元實現夢想，希望在學習過程引導學生善用每個月零用錢；第五堂課是讓學生認識金融詐騙，將常見投資詐騙案例，設計成學習單，引導學生進行角色扮演、分組討論。

為鼓勵國中老師使用此教案，證交所並設置教學回饋金獎勵機制，使用教案的老師可以拿到3,600元，該班級可以拿到1,200元補助金，作為學生課程獎勵使用。證交所表示，歡迎全台國中老師踴躍使用教案教學，為深化金融理財知識根基共同努力。