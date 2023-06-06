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鳳凰創新高 拉抬觀光股漲勢 法人：這些類股具輪漲機會

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
鳳凰董事長張巍耀（本報系資料庫）
鳳凰董事長張巍耀（本報系資料庫）

觀光股今（6）日表現強勢，鳳凰（5706）、易飛網（2734） （2734）、亞都（5703）衝至漲停，鳳凰更是創歷史新高價118元、上漲10.5元，夏都（2722）一度漲停，盤中漲7.39%至77.0元、海灣（3252）一度漲停，盤中漲幅達6.48%、雲品（2748）、五福（2745）、寶得利（5301）上漲也都超過5%。

法人表示，盤勢高檔區間整理機會較大，近期具題材的股票皆有輪漲機會，若沒有買在今日低檔區，就可以不要太追高，可以去尋找其他漲過的題材標的，待下次補漲機會再找賣點。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，指數在下周美國公布 CPI 以及利率決策會議之前，高檔區間整理機會較大，觀光、電力、AI等近期具題材的類股皆有輪漲機會，比如今日觀光較強勢，除非一早在漲幅還未擴大之前就先介入，否則若沒有買在今日低檔區，就可以不要太追高，可以尋找其他已經整理一段時間的、上一波漲過的題材股介入，待下次輪漲時再找賣點。

黃國偉指出，在具有更近一步可以影響股價訊息或時間出來之前，題材股標的的挑選策略有二：若為反應速度較快的投資人，可以緊盯相關題材股，若有轉強訊號，比如量放大，或是股價突然間明顯買盤進入，就可以積極介入；但若是屬於沒那麼敏感的投資人，可以守株待兔策略，無論是觀光、電力、AI等，看過去經驗，這些題材股只要整理一段時間，就又會輪漲，所以題材股可在回檔整理時找時間買來等，等到下次轉強機會再賴找賣點。

重電概念股、電動車概念股：士電（1503）、中興電（1513）、華城（1519）、亞力（1514）、樂事綠能（1529）、華孚（6235）、為升（2231）、飛宏（2457）、大亞（1609）、雙鴻（3324）、毅嘉（2402）、新盛力（4931）、建準（2421）。

碳權概念股：正隆（1904）、華紙（1905）、榮成（1909）、農林（2913）、寶隆（1906）、台泥（1101）、台塑（1301）、國產（2504）、永光（1711）、中華化（1727）、東聯（1710）、中華電（2412）、遠傳（4904）、倍力（6874）、資通（2471）、叡揚（6752）。

AI概念股：創意（3443）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、台達電（2308）、譜瑞-KY（4966）、南電（8046）、廣達、英業達（2356）、金像電（2368）、欣興（3037）

觀光 概念股

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