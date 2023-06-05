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蘋果WWDC預期將首推MR裝置 玉晶光帶頭漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
WWDC的宣傳中，有網友意外挖出Apple暗藏在文字中的玄機。(取材自Twitter)
WWDC的宣傳中，有網友意外挖出Apple暗藏在文字中的玄機。(取材自Twitter)

蘋果將在美西時間5日（台北時間6日凌晨）舉行年度全球開發者大會（WWDC），市場預期，除軟體作業系統更新外，還將推出首款混合實境（MR）頭戴裝置，市場看好玉晶光（3406）將是鏡頭主要供應商之一，為下半年營運注入成長動能，今（5）日股價開高，盤中上漲逾半根停板，大立光（3008）、亞光（3019）、揚明光（3504）等也同步上漲。

蘋果年度全球開發者大會（WWDC）將登場，市場預期除將發表首款MR裝置，同時也將發表15吋MacBook Air筆電，及搭載最新旗艦級晶片「M2 Ultra」的Mac Pro桌機，相關供應鏈可望受惠。

蘋果首款MR頭戴裝置將是今年蘋果WWDC全球開發者大會的重頭戲，美系外資預估，蘋果MR裝置初估價格約為3,000美元，預計今年出貨量將達100萬套。市場預期，玉晶光將是蘋果MR裝置鏡頭主要供應者之一。

玉晶光將在6月15日舉行股東會，董事長陳天慶在致股東報告書中表示，今年營業重心除集中手機鏡頭，也持續布局LED照明產業、車載鏡頭及VR （虛擬實境）等。

玉晶光為iPhone鏡頭供應鏈之一，外界看好，蘋果將在下半年推出新一代iPhone 15，新機鋪貨潮將推升玉晶光下半年的營運，整體表現將優於上半年，蘋果光加持下，玉晶光今日以407元開出，一度拉升至426.5元，盤中漲幅5.36%；大立光、亞光、揚明光也等上漲逾1%。

蘋果 WWDC

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