台股最強電力股 旭隼攻上2,100元 再寫新天價

亞洲最大的防務會議上，美國國防部長奧斯汀在演講中警告台海衝突將以「無法想像的方式」影響全球經濟，美中兩國軍方需要加強溝通。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

2023-06-05 08:35