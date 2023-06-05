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台股最強電力股 旭隼攻上2,100元 再寫新天價

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（5）日大盤小幅上漲，千金股皆有不錯的表現，其中旭隼（6409）早盤以2,000元開出，盤中最高一度達2,125元，隨後賣壓稍微加重，盤中漲幅逾3.5%，股價創下歷史新高，且成功站上2,000元大關，台股目前股價2,000元以上的個股有三檔，分別為大立光（3008）、信驊（5274）、旭隼。

目前旭隼來自UPS營收占比69%、太陽能逆變器（PV Inverter）營收占比24%、零件及備品7%。依去年前三季營收比重，亞洲占47%、美洲及南美洲24.3%、歐洲22%、非洲及其他6.5%。

因應美中貿易戰、客戶要求分散產能，旭隼去年斥資在新北市汐止購地擴產，新廠產能已於去年底上線，增加旭隼產能調度彈性及靈活度，去年資本支出創新高達20億元，預計資本支出高峰已過，今年資本支出約2億元。

且旭隼去年第4季受惠產品組合優化，太陽能逆變器出貨歐洲及南非市場成長，帶動單季毛利率達35.98%新高，抵銷UPS需求下滑，單季稅後純益11.47億元，季減23.8%、年增81.5%，每股純益13.17%，全年稅後純益44.32億元，年增87.8%，優於預期，改寫新猷，每股純益（EPS）50.9元。

旭隼 太陽能

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