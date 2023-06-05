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新光金經營權大戰可望和平落幕 早盤漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

新光金（2888）經營權大戰，可望和平落幕，吳東進傳接受出任集團共主，激勵今（5）日股價跳空開高走高，盤中大漲逾半根停板，同時帶領金融股表現，類股上漲逾1%。

新光金經營權大戰，可望和平落幕。據了解，新光金創辦人吳東進今日預料出席三弟台新金董事長吳東亮獲頒台北醫學大學名譽博士，將釋放兩大訊號，一是肯定弟弟各方面成就，二是家族成員將共度新光金經營權難題。

根據可靠消息來源指出，吳東進透露的訊息將是，接受成為集團共主，新光金讓給更有能力的人治理，讓這場風暴完美畫下句點。

新光金早盤以8.8元開出，一度拉升至9.2元，盤中漲幅5.61%，金融股也是上漲表現，兆豐金、台新金、中信金、開發金、國泰金、富邦金等漲幅都超過1%；金融股盤中上漲逾1%。

新光金 台新金 經營權

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