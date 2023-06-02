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KY公司將添生力軍 艾瑪斯科技控股送件申請股票第一上市

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

KY公司又新增生力軍，臺灣證券交易所表示，艾瑪斯科技控股（6933）2日送件申請股票第一上市，為今年第一家申請股票第一上市的外國企業。

艾瑪斯科技控股董事長為倪小菁，為開曼控股公司Suite 102, Cannon Place, North Sound Rd., George Town,Grand Cayman, Cayman Islands，實際營運主體為位於美國的AMAX Engineering Corporation、蘇州超集信息科技有限公司；實收資本額為新台幣3.61億元、淨值為11.77億元。

艾瑪斯科技控股主要產品是AI高效能運算、高密度伺服器和存儲、液冷整機櫃解決方案，2022年稅前純益2.47億元，每股稅後盈餘5.1元。

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