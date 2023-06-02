康和證取得「碳排溫室氣體盤查」國際認證

為因應國際ESG趨勢，並響應政府淨零排碳目標，康和證券（6016）全據點16家分公司一次通過「ISO14064-1溫室氣體盤查、查證」國際認證，並舉辦授證儀式，由康和證券董事長鄭大宇代表接受BSI英國標準協會簡慧伶協理頒發證書。

同時主管機關已要求全部上市櫃公司自今年起，依資本額規模、分階段於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年完成查證，以此達到企業碳排放資訊揭露，康和證券提早達成目標時程，實踐對永續環境的承諾。

鄭大宇表示，康和證獲「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」國際認證，就是成就環境的共好，且讓永續發展成為康和DNA，並以2022年為溫室氣體盤查基準年，量化碳足跡，往後每年持續推動溫室氣體盤查，制定更好的減碳目標與行動方案，例如：逐步汰換空調設備、節能燈具與感應燈具的汰換、紙張減量、電子帳單的比例提升等，將減碳融入公司正常營運，加速企業的永續發展轉型。

康和證落實推動ESG，除成立永續發展委員會外，並於今年1月同時取得「ISO 45001職安衛生管理系統、ISO 14001環境管理系統」兩項認證，已將公司治理、永續發展變成企業DNA，並從「節能減碳E化」、「溫室氣體與能源管理」、「綠色採購與供應商管理」等三大面向，大力推動綠色低碳永續環境，積極展現與國際接軌的決心。

康和證券於2019年開始提供跨據點服務機制，客戶可至就近的營業據點跨據點申辦各項作業，同年開始提供線上開戶服務，客戶可採電子化方式開戶，大量減少因實體開戶產生的碳足跡。且新金部之自訂槓桿股權選擇權商品交易帳單已全面性採電子化寄送作業，未來更將持續推動、鼓勵客戶使用電子帳單，以減少紙張的消耗，達到節能減碳成效。