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這檔公股金控財報亮麗 但兩家大型投顧調降評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

第一金（2892）第1季獲利創單季歷史新高，每股稅後純益（EPS）0.5元，但鑒於美台利差下半年擴大幅度有限，加上海外逾放可能逐步上揚帶動信用成本回升，預期獲利成長動能減緩，投顧法人調降投資評等至「持有」。

大型本國投顧分析，第一金獲利表現亮麗，主要受惠於一銀投資收益增加，抵銷信用成本年增15基點，加上證券獲利成長169%；每股淨值季增0.93元，反映其他權益回升56.9億元，包括美債長率下滑帶動銀行FVOCI的債券未實現損益回升，及人壽重分類債券部位從FVOCI至AC部位。

第一金將今年FX swap收益由原先預估90億元，上修至110-120億元，並將今年淨利差小幅從1.19%調高至1.2%-1.21%。

由於企金動能疲弱及消金受不動產市場影響，第一金將今年放款年成長率從5%調降至4%，法人指出，一銀第1季新增逾放9.9億元，雖目前二件北美商業不動產資產品質可能出現問題，但預估損失率低，公司高層仍預期全年信用成本19-20基點。

法人指出，第一金目前預估股價淨值比，位於過去三年區間高緣，雖然美聯準會（Fed）6-7月可能再度升息1碼，但預期下半年美台利差擴大幅度有限，淨利差持續擴增不易，加上海外逾放可能逐步上揚帶動信用成本回升，獲利成長動能出現減緩。

另一家大型本國投顧上修第一金今年獲利5.4%，主因是目前金控中銀行獲利比重較高，今年受惠台美利差擴大，但考量景氣不明朗，放款動能趨緩，本業淨利收成長動能不佳，下修明年預估獲利約一成，同樣調降投資評等至「持有」。

第一金 淨值比

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