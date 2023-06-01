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台股下跌66.31點 三大法人賣超27.03億元
台股今（1）日下跌回測5日線，盤中最低來到16477.43點，大盤指數終場收16512.65點，下跌66.31點，成交量2754.34億元，三大法人賣超27.03億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超38億元，投信買超0.37億元，自營商買超（合計）10.59億元，其中自營商（自行買賣）買超16.67億元，自營商（避險）賣超6.08億元。
大盤跌破5日線，權王台積電（2330）收黑，終場收551元，跌幅1.25%，拖累大盤，聯發科（2454）同樣弱勢，股價下跌11元，終場收748元，跌幅1.44%；類股方面以造紙、化工、航運、觀光等表現較強勢，其中造紙類股表現最為突出，類股指數大漲4.58%，創下逾一年新高。
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