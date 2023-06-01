股東紀念品最愛與最雷排名出爐 股民最愛：商品卡、百貨券、餐飲券

正值股東會進入召開高峰期，近日許多上市櫃公司紀念品大爆排隊潮，股民最期待的紀念品是什麼？yes123求職網「企業接班交棒與股東會旺季調查」結果發現，股民最愛前三大紀念品為：商品卡、百貨券、餐飲券。至於最雷前三大則是文具、杯子及口罩。

對於企業想培養「接班梯隊」，如何留才成為重要關鍵，yes123求職網此次調查顯示，高達76.8%的公司認為，「員工認股權」的制度有助於留才。不過只有38.8%勞工表示，回顧任職過的企業，有提供「員工認股權」的福利。

相較之下，反而有高達81.7%的勞工曾經投資過「上市櫃公司」的股票；其中的73.9%也坦言，曾經在「上班時間」關注股票走勢。若有投資過「上市櫃公司」的股票，僅有35.3%上班族指出，曾經「親自出席」該企業的股東會。

但如果身為股民，最期待哪種紀念品？調查顯示，問到若身為「股民」，心中「最期待」的股東會紀念品，在可複選狀況下，前五名依序為：「超商商品卡、禮物卡」(31.9%)、「百貨、量販店禮券」(30.8%)、「餐飲禮券」(29.7%)，以及「商品提貨券」(28.5%)、「飯店住宿券」(27%)。

其他同樣期待的紀念品，又分別有：「旅行袋、旅行箱」(21.5%)、「居家清潔、消毒用品」(20.3%)、「保養品、化妝品」(19.2%)，以及「咖啡、茶葉禮盒」(18.1%)、「白米」(17.1%)。

反之，「最不期待」的股東會紀念品，在可複選狀況下，前五名依序是：「文具、筆」(28.6%)、「馬克杯、水杯」(27.7%)、「口罩」(26.5%)，以及「襪子」(25.4%)、「醬油、沙拉油、調味料」(24%)。

其餘也不期待的紀念品，又分別為：「衛生紙、面紙」(20.8%)、「水壺、水瓶」(19.7%)、「毛巾、浴巾」(18.5%)，以及「體溫計、溫度計」(17.4%)、「購物袋、保溫袋」(16.3%)。