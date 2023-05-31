凱基投信募集發行的凱基全球菁英55 ETF 6月2日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，由凱基投信公司募集發行的凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金（00926）受益憑證，將於6月2日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「彭博全球菁英55指數」，該指數係由彭博指數公司所編製及維護。彭博全球菁英55指數以全球成熟市場(亞太地區除外)主要交易所上市普通股為母體，再依據彭博行業分類標準的11大產業分類，將各產業內通過流動性檢驗及經規模、獲利及品質因子綜合排名，並依市值與風險動能指標調整權重，選出各產業排名前5名，建構為55檔成分股的組合，現有成分股計有55檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達147檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。