快訊

羽球／最受信賴體育名人！戴資穎第4度獲獎喊開心

27歲台男遊泰遭綁至緬甸…跳樓逃脫摔癱 刑事局通報營救

屏東憲兵隊士官長 空軍基地內騎車摔入水溝身亡

凱基投信募集發行的凱基全球菁英55 ETF 6月2日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，由凱基投信公司募集發行的凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金（00926）受益憑證，將於6月2日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「彭博全球菁英55指數」，該指數係由彭博指數公司所編製及維護。彭博全球菁英55指數以全球成熟市場(亞太地區除外)主要交易所上市普通股為母體，再依據彭博行業分類標準的11大產業分類，將各產業內通過流動性檢驗及經規模、獲利及品質因子綜合排名，並依市值與風險動能指標調整權重，選出各產業排名前5名，建構為55檔成分股的組合，現有成分股計有55檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達147檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

彭博 ETF

延伸閱讀

世紀鋼違反重訊規定 遭證交所罰3萬元違約金

世紀鋼違反重訊規定 證交所處以3萬元違約金

MSCI指數調整6月1日生效 證交所：明日台股尾盤可能放量

證交所推廣創新板 報捷

相關新聞

泰山經營權變天4元股利如期發？龍邦：衡量後再決定

泰山今天舉行股東臨時會進行全面改選，市場派龍邦取得過半席次。泰山經營權變天，股東關心先前通過的4元股利是否會如期發放，主...

11檔觀光餐飲股如何挑？這檔1個月飆110％！1關鍵揭是「真熱還是假熱」

受惠疫後復甦，觀光旅遊與餐飲類股近半年表現強勁，近期在暑假概念題材下又創高峰。短線雖然炙熱，但基本面是否有撐？接下來行情又將何去何從？

鴻海股東看過來！可購樂股東購物節起跑 商品5折帶回家

鴻海（2317）股東會甫結束，相信大家都有發現「可購樂」在股東優惠的廠商名單中，今年可購樂仍秉持著服務廣大泛鴻海集團股東...

台股下跌43.78點 三大法人買超77.98億元

台股今（31）日震盪走跌，盤中最低來到16491.9點，大盤指數終場收16578.96點，下跌43.78點，成交量409...

MSCI季度調整 尾盤爆大量 台股下跌43點收16,578點

MSCI權重季度調整在收盤後生效，最後一盤爆出1,440.02 億元大量，壓低指數37.96 點，台股今（31）日受到台...

2000在望！千金股旭隼盤中攻上1900元續寫歷史新高價

千金股今（31）日表現較弱勢，多檔個股呈現下跌態勢，只有大立光（3008）及旭隼（6409）上漲，其中又以旭隼表現較為突...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦