電動車股強棒出擊 鴻華先進申請臺灣創新板

鴻海（2317）集團旗下鴻華先進科技擁有國內少數已累積長年整車開發經驗團隊，為具備電動車整車正向設計及相關技術開發能力之新創公司，5月31日向臺灣證券交易所送件申請臺灣創新板上市，是繼「汽車改裝車燈界APPLE」巨鎧精密（2254）後，今年第二家提出申請的創新企業。

證交所今年預計有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等相關產業公司申請臺灣創新板，期盼豐富臺股投資組合，進而帶動新經濟產業的正向循環，強化證券市場韌性，培育未來的護國群山，讓臺灣成為全球經濟的關鍵力量。

鴻華先進科技自2020年成立以來，延續鴻海集團與裕隆集團過去數十年來在資通訊產業及汽車產業的經驗與優勢，從事電動車技術研發、整車及零組件製造管理及銷售服務，主要產品涵蓋電動車的平台、成車及零件等，為一家提供從關鍵模組到整車系統集成服務的新創平台，透過一站式服務，提供客戶快速且符合經濟效益方式，實現其移動應用的概念。技術層面上，鴻華先進科技具有純電模組化平台、融合域EEA架構、軟體定義車輛及安全聯網上的競爭優勢。商務模式方面，鴻華先進科技在具備電動車整車設計研發能力的廠商中，是少數以開放模式、共用開發為立足點，打破傳統車廠封閉模式、各自發展的生態鏈，提供客戶模組化共用及彈性化客製服務模式，同時憑藉優異研發能力及優勢，提供產品在降低開發代價及產品性能提升上的競爭力。

就產品來看，鴻華先進科技已發表Model B、Model C、Model E、Model T等原型車設計，其中，首款產品電動巴士Model T量產車已於國內市場銷售，首款乘用車Model C量產版車已設計完成，正展開實車測試驗證，預計2023年第4季量產交付；國外市場則朝主流電動巴士、乘用車布局。

臺灣創新板自2021年7月開板以來，證交所透過多元管道擴大交流，並積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音，陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間等等規定，調適法規排除障礙，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。

同時，積極提升市場參與者認同度，繼4月合格投資人戶數突破歷史新高19.5萬戶後，在創新板合格投資人推廣獎勵活動加持，以及更多優質生力軍加入創新板行列帶動下，單周活動登錄戶數逼近1,600戶，全市場合格投資人戶數即將突破20萬戶。

隨臺灣創新板規模日益擴大，證交所已自5月2日起，將創新板公司股票納入TAIEX（發行量加權股價指數）及相關系列指數成分股，更完整表彰集中市場股價走勢，壯大TAIEX及其系列指數市值，並增加個股曝光度，對提升創新板交易動能亦具正面效果，創造上市公司企業價值及競爭優勢。