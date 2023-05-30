ESG潮流 臺灣指數公司新編「特選臺灣ESG低碳高息40指數」

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」 (簡稱「特選臺灣ESG低碳高息40指數」)，29日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選臺灣ESG低碳高息40指數」以上市上櫃普通股作為指數母體，經流動性檢驗，運用國立臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製的「台灣永續評鑑」結果及其蒐集的碳排放資料，剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業公司。

再以企業碳密度指標及絕對碳排放量，挑選符合碳指標篩選及「台灣永續評鑑」評等為BBB級以上，且非屬高耗能、高汙染產業，並納入近三年皆有配發現金股利的公司，以挑選出符合永續、低碳及配息穩定特色股票。

為進一步強化高股息特性，指數依股息殖利率及自由流通市值指標排序，選取前40名股票，以股息殖利率計算權重，表彰臺灣具永續ESG表現、低碳特性與高股息兼具的投資組合績效表現。

「特選臺灣ESG低碳高息40指數」於每年6月進行成分股定期審核，以及3、9、12月針對重大性事件及爭議性產業刪除不符資格的成分股，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為87.67%、夏普比率97.11%及2022年殖利率為7.75%，表現均優於加權指數及臺灣全市場指數。

依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、廣達（2382）、聯發科（2454）、緯創（3231）、群創（3481）及頎邦（6147）。

因應全球暖化、氣候危機，推動減碳、淨零係全球共同努力的目標，我國政府也積極推動，由國發會陸續公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」及「淨零轉型12項關鍵戰略行動與計畫」，加快企業轉型淨零排放。

「特選臺灣ESG低碳高息40指數」成分股具備永續、低碳，兼具高股息特性，未來如發行指數化金融商品，可提供投資人參與ESG、低碳及高息投資的新選項。