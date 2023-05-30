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存股夯！臺灣指數公司發布「臺灣優選成長高股息指數」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」 (簡稱「臺灣優選成長高股息指數」)，自29日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣優選成長高股息指數」以上市上櫃普通股為母體，經流動性檢驗與EPS、殖利率與現金股利發放等指標篩選後，結合股息、成長及品質等投資因子計算因子綜合分數，排序選取50檔成分股。

4月著重股息，因子綜合分數為股息、成長與品質因子各占50%、20%及30%；9月著重成長，因子綜合分數則為股息、成長與品質因子各占20%、50%及30%；再依殖利率暨流動性指標加權計算指數，表彰兼具高股息、成長性及流動性的股票組合績效表現。

「臺灣優選成長高股息指數」於每年4月及9月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「臺灣優選成長高股息指數」累積報酬率為215.88%、2022年殖利率為7.27%，表現均優於加權指數及臺灣全市場指數。

最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為技嘉（2376）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、聯發科（2454）、萬海（2615）、國泰金（2882）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）、新普（6121）及緯穎（6669）。

根據證交所公布4月ETF定期定額交易戶數統計資料，交易戶數前三名中，高股息主題ETF即占兩個席次，前20名中有六檔、占比約30%，交易戶數合計超越36.5萬戶、占比約47.23%。

此外，以今年1至4月資料觀察，高股息主題ETF戶數由25萬增加至36萬，顯示該類ETF深獲投資人青睞。

「臺灣優選成長高股息指數」成分股具有股息、成長與品質兼顧的優勢，未來如發行指數金融商品，可便利投資人參與股息收益投資的新選項。

高股息

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