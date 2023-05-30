【早晨財經速解讀】 AI市場真有那麼大？聯準會和市場 到底誰錯了？

輝達執行長黃仁勳昨（29）日於台北國際電腦展（COMPUTEX）演講時端出旗下最新、有「地表最強AI超級電腦」之譽的自家超級電腦系統「DGX GH200」，今年底開始供貨，並以最新架構打造全新伺服器配置，台、美各一家廠商優先出貨，美國是美超微（SuperMicro），台灣由廣達（2382）集團搶到頭香，搶搭最新最強的AI商機。

黃仁勳昨天的演講內容環繞AI與加速運算這兩大主題，現場座無虛席，包括經濟部長王美花、台塑集團總裁王文淵等都是座上賓。黃仁勳向在場約3,500名聽眾提到，「現在正處於一個全新運算時代的轉捩點，加速運算和AI已被世界上幾乎所有的運算和雲端公司所接受。」

黃仁勳強調，加速運算服務、軟體與系統催生出新的商業模式，且使得現有模式更具有效率。生成式AI、大型語言模型和推薦系統是推動現代經濟發展的引擎。

黃仁勳並介紹輝達全新級別AI超級電腦DGX產品，連接256個GH200 Grace Hopper超級晶片，而GH200則是把Grace CPU與H100 Tensor核心GPU集合在一個模組內，當中所有超級晶片可以單一GPU的方式來執行各項作業，且GH200整合該公司最先進的加速運算及網路技術，來突破AI發展界線。

黃仁勳表示，包括Google Cloud、Meta與微軟都將率先使用DGX GH200來探索處理生成式AI工作負載的能力。GH200擁有144 TB的共享記憶體，比前一代A100 320GB系統高出近500倍。這使得開發人員可拿來開發用於生成式AI聊天機器人的大型語言模型、用於推薦系統的複雜演算法，以及用於偵測詐欺及資料分析的繪圖神經網路。

同時，黃仁勳也宣布推出用於打造加速伺服器的模組化參考架構NVIDIA MGX，可滿足各種規模大小資料中心的需求。系統製造商可使用MGX架構，以符合成本效益的方式開發百種以上伺服器配置。輝達並透露，美超微、廣達集團將率先在8月推出採用MGX設計的機型，拔得頭籌。

廣達集團成為搶到頭香，主要透過旗下雲達。據了解，廣達在資料中心業者對伺服器需求的拉動下，將雲端產品占比拉升至近四成，其中伺服器產品占九成，達整體營收比重約三成左右，是其今年展望最樂觀的產品線之一。廣達主要承接AI機櫃整機訂單，出貨單價是一般傳統伺服器機櫃的三倍，旗下AI伺服器機櫃預計於今年第3季度末開始大量出貨。

據了解，華碩、華擎旗下永擎電子，及技嘉、和碩也接棒將使用輝達MGX來打造下一代加速運算電腦。