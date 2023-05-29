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0050規模突破3,000億元！ 台灣基金全新里程碑

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

台灣首檔ETF元大台灣50（0050），2003年成立以來成長期參與台股市值成長，以及市場資金流入，在成立滿20周年前夕規模突破3,000億大關，受惠於台股連日大漲、淨申購熱絡，推升0050今（29）日規模來到3,048億，再寫台灣基金全新里程碑。

0050為台灣成立時間最久、最具知名度的ETF，投資台灣上市市值前50大企業，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.9兆，至今收盤為35.1兆；0050股價由2003年6月30日掛牌首日收盤的37.08元，上漲至今126.75元，期間並累計發放現金股息46元，於2021年達成累積配息超越發行價格紀錄，至今創造超過550%的含息報酬。

0050於2011年6月規模首次突破1,000億、2022年3月突破2,000億、再到2023年5月29日突破3,000億，除了反映台股長期成長，更是開啟國人投入ETF市場的指標性標的。

依據證交所4月ETF定期定額交易戶數統計，0050除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續31個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，且定期定額20大熱門個股從台積電（2330）、玉山金（2884）、中鋼（2002），到中華電（2412）、台達電（2308）全數都是0050成分股，帶動投資人從存個股走向存ETF，透過分散風險方式投資。

0050的市值型ETF特性，相對於產業型、主題型ETF，具有大盤回漲時「同步跟上行情」的特色，是長期參與台股成長的最佳選擇之一，問世20年，也為台股寫下全新天際線與地貌線，2014年元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）發行，在0050長線投資存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態，元大台灣50正2適度放大單日報酬波動，元大台灣50反1則具短線避險功能，為台股ETF創造雙向交易策略。

2019年0050連結基金成立，沒有證券戶的基金族，自此也能以一天一個收盤淨值參與0050投資，並設計有不配息級別，提供股息自動再投入投資0050的新選擇，隨著交易線上化、開戶年齡層下修至18歲，投資人可透過多元且便利管道，以輕鬆簡單方式透過0050為自己建立資產規劃。

0050於今年6月25日將成立滿20周年，並引領ETF市場從無到有、從1檔到238檔的蓬勃發展歷程，開啟ETF投資時代，至今0050規模已達3,048億，為境內基金規模第一，持續引領國人認同台股長線投資價值，穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人。

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