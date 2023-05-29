快訊

黃仁勳趕場站台！聯發科攜手輝達 宣布將在車用領域合作

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

123歲人瑞自曝「還是處女」上節目徵伴：等待完美男人擁抱我的靈魂

台股上漲131.25點 三大法人買超321.68億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
台股。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台股今（29）日漲幅較上周五收斂，盤中最高達16683.76點，大盤指數終場收16636.3點，上漲131.25點，成交量3397.43億元，三大法人買超321.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超275.36億元，投信賣超0.98億元，自營商買超（合計）47.3億元，其中自營商（自行買賣）買超24.13億元，自營商（避險）買超23.16億元。

大盤指數今收紅盤，權王台積電（2330）小幅上漲，漲幅0.35%，上漲2元，終場收568元，股價創逾一年新高，聯發科（2454）表現同樣強勢，上漲8元，漲幅1.09%，終場收738元；AI題材持續發威，帶動相關概念股走強，英業達（2356）強勢上攻漲停37.5元，表現相當強勢。

自營商 三大法人

延伸閱讀

AI概念股續旺 台股連續3個交易日衝破新台幣3000億元

6月台股期指漲132點

高價股衝台股指數上漲131點 再創波段新高

AI題材吸睛、台股漲131點收16,636點 台積電收568元

相關新聞

台股上漲131.25點 三大法人買超321.68億元

台股今（29）日漲幅較上周五收斂，盤中最高達16683.76點，大盤指數終場收16636.3點，上漲131.25點，成交...

AI題材吸睛、台股漲131點收16,636點 台積電收568元

台股延續漲勢，資金集中電子族群表現，帶動台股今（29）日收盤上漲131.25點，收盤指數16,636.30點，成交量3,...

高價股衝台股指數上漲131點 再創波段新高

台積電尾盤翻紅，高價股續攻，並在航運股領軍補漲帶動下，大盤指數持續上漲逾百點，尾盤收漲131.25點，再創波段新高

網通族群奮起 華星光股價再飆漲停

通訊設備大廠華星光（4979）今（29）日以53.4元開高走高，並中午12點左右漲至56.5元、漲幅達9.92%，順利承...

長榮航重回航空股王寶座 成交量居冠逾20萬張

長榮航（2618）成交量居冠，盤中成交量已突破20萬張，股價近日連續上漲，日K連四紅，今日上攻至34.15元，盤中上漲1...

台北電腦展將登場 緯創股價再寫13年新高

AI風潮帶動資金持續向科技股挺進，費城半導體指數大漲 6.26%，也帶動台廠科技股漲勢，資金持續流向電子族群，緯創（32...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦