台股上漲131.25點 三大法人買超321.68億元
台股今（29）日漲幅較上周五收斂，盤中最高達16683.76點，大盤指數終場收16636.3點，上漲131.25點，成交量3397.43億元，三大法人買超321.68億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超275.36億元，投信賣超0.98億元，自營商買超（合計）47.3億元，其中自營商（自行買賣）買超24.13億元，自營商（避險）買超23.16億元。
大盤指數今收紅盤，權王台積電（2330）小幅上漲，漲幅0.35%，上漲2元，終場收568元，股價創逾一年新高，聯發科（2454）表現同樣強勢，上漲8元，漲幅1.09%，終場收738元；AI題材持續發威，帶動相關概念股走強，英業達（2356）強勢上攻漲停37.5元，表現相當強勢。
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