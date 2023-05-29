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網通族群奮起 華星光股價再飆漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
華星光近日走勢強勁。（擷取自Google map）
華星光近日走勢強勁。（擷取自Google map）

通訊設備大廠華星光（4979）今（29）日以53.4元開高走高，並中午12點左右漲至56.5元、漲幅達9.92%，順利承接上週強勁走勢，再度站上漲停板，整體表現相當吸睛，且近5日漲幅10.06%，櫃買指數上漲1.54%，相關通信網路類指數近5日下跌0.14%，而該股走勢表現已優於大盤。

據了解，華星光主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業，所屬產業為通信網路業；目前旗下產品有兩大應用，第一是電信建設，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路，是華星光應用市場。

此外，華星光首季營收達4.87億元，季增 2.05%、已連4季成長 ，比去年同期年增140.15%，毛利率14.78%，較去年同期14.39%上揚，歸屬母公司稅後淨利4016.2萬元，雖季減 55.87%，但仍較去年同期成長2339.93%，而每股盈餘（EPS）0.3元，足足暴漲逾3千倍。

華星光 光纖

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