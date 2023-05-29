長榮航重回航空股王寶座 成交量居冠逾20萬張

長榮航（2618）成交量居冠，盤中成交量已突破20萬張，股價近日連續上漲，日K連四紅，今日上攻至34.15元，盤中上漲1.85元，成功超越星宇航空股價，再度拿回航空股王寶座，華航（2610）今日也上漲2.4％至21.35元，寫下今年新高價，午盤後成交量超過11萬張。法人表示，投資人可關注個股真正獲利狀況跟營收貢獻，跟股價反應是否合理，六月陸續要公佈五月營收，若股價反應太多，須小心追高的風險。

台新投顧副總黃文清表示，航空股與觀光族群近期表現強勢，投資人接下來可去關注真正獲利狀況跟營收貢獻，跟股價反應是否合理，六月陸續要公佈五月營收，可能會是市場關注的焦點，若股價反應太多，與基本面有一定程度的落差，須小心追高的風險。

黃文清指出，台股接下來走勢大概今日見到高點之後會開始休息，指數有機會在這邊區間震盪整理，雖不太會漲，短線不一定會跌，但因為目前看不到轉弱的跡象，因此區間震盪整理的格局之下，個股表現空間會較大，大型權值股可能就較不會動，資金回到小型的電子股，或是非電族群，走勢可能會較具有優勢。