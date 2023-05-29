快訊

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！第一名錢財來自「四面八方」運勢超強

銷售目標未破千！豐田發展電動車腳步慢 究竟為哪樁？

台灣行人地獄 為何我們步步驚心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北電腦展將登場 緯創股價再寫13年新高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
左起緯穎副董事長暨執行長洪麗甯、緯創集團董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
左起緯穎副董事長暨執行長洪麗甯、緯創集團董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

AI風潮帶動資金持續向科技股挺進，費城半導體指數大漲 6.26%，也帶動台廠科技股漲勢，資金持續流向電子族群，緯創（3231）受惠於多個利多因素激勵，日K連五紅，今（29）日股價再度上攻，重寫13年來新高價，今日盤中最高上攻至69.2元。法人表示，受到輝達股價激勵，以及台北國際電腦展（COMPUTEX）明（30）日將正式登場，因此資金有機會持續集中在這些相關電子股上面，提醒投資人留意漲勢快速的追高風險，標的挑選需稍微停看聽。

台新投顧副總黃文清表示，指數以及AI相關個股在上周受輝達股價激勵之後，資金大多集中在電子與AI相關族群，加上台北國際電腦展將正式登場，因此有機會持續集中在這些相關電子股上面，提醒投資人，由於這一波漲勢確實衝得非常快，需要注意是否有追高風險，可留意個股營收獲利與現在正在風潮上的AI題材是否有實際上的貢獻，需稍微停看聽，精挑細選標的。

黃文清說，指數今天見到高點之後，可能會開始休息，大概會在這邊區間震盪整理，不太會漲，短線不一定會跌，因為目前看不到轉弱的跡象，因此區間震盪整理的格局之下，個股表現空間會較大，大型權值股可能就叫不會動，資金回到小型的電子股，或是非電族群，走勢可能會較具有優勢。

AI Computex

延伸閱讀

搶搭輝達AI概念股熱潮 1大牛股飛衝！00878也換血2檔「輝達好朋友」納名單

出清大漲的緯創all in鴻海可嗎？網：怕傳給下一代股價還是100元

2023營運績效50強：高爾夫衝榜首！疫情餘韻後 分析師看好這類IC

5/22【早晨財經速解讀】全球股市陸續創新高 衰退還會來？鮑爾暗示六月暫停升息 壽險由空翻多？國泰、富邦、中信、新光Q1抄底

相關新聞

5/29【早晨財經速解讀】美債務談判順利 AI派對漲翻天 核心PCE再上行 六月恐再升息?

美國府會終於在上周未達成提高聯邦政府舉債上限的「原則」協議，標普500指數期指周一開盤應聲上漲0.7%，美元兌風險貨幣走貶。而在人工智慧（AI）熱潮帶動下，費城半導體指數上周五連續二日大漲超過6%，美股三大指數也連漲二日。投資人焦點如今將回到聯準會（Fed）是否繼續升息。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

台股攻萬七 AI股喊衝

台股上周爆量大漲、站上16,500點。展望後市，法人指出，隨各項國際利空淡化，時序也將進入下半年傳統電子旺季，加上台灣A...

真假AI概念股 小摩解碼

輝達掀起全球AI投資旋風，分析師趕忙重新評估AI對各企業營收的助益，也讓「誰是真AI概念股，誰是蹭題材沒實質的偽AI股」...

台北電腦展將登場 緯創股價再寫13年新高

AI風潮帶動資金持續向科技股挺進，費城半導體指數大漲 6.26%，也帶動台廠科技股漲勢，資金持續流向電子族群，緯創（32...

AI熱潮不減 台股盤中再創新高

美股大漲帶動台股開高，在AI人工智慧概念持續加溫，盤中指數最高達16683點，再創近1年新高，成交值也持續增溫，不過台積...

美IC設計大廠邁威爾股價漲32% 創意攻歷史新高價

上周五美國IC設計大廠邁威爾（Marvell） 狂飆逾 32%，費半暴漲 6.26%，帶動今日台廠 IC設計類股漲勢，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦