台北電腦展將登場 緯創股價再寫13年新高

AI風潮帶動資金持續向科技股挺進，費城半導體指數大漲 6.26%，也帶動台廠科技股漲勢，資金持續流向電子族群，緯創（3231）受惠於多個利多因素激勵，日K連五紅，今（29）日股價再度上攻，重寫13年來新高價，今日盤中最高上攻至69.2元。法人表示，受到輝達股價激勵，以及台北國際電腦展（COMPUTEX）明（30）日將正式登場，因此資金有機會持續集中在這些相關電子股上面，提醒投資人留意漲勢快速的追高風險，標的挑選需稍微停看聽。

台新投顧副總黃文清表示，指數以及AI相關個股在上周受輝達股價激勵之後，資金大多集中在電子與AI相關族群，加上台北國際電腦展將正式登場，因此有機會持續集中在這些相關電子股上面，提醒投資人，由於這一波漲勢確實衝得非常快，需要注意是否有追高風險，可留意個股營收獲利與現在正在風潮上的AI題材是否有實際上的貢獻，需稍微停看聽，精挑細選標的。

黃文清說，指數今天見到高點之後，可能會開始休息，大概會在這邊區間震盪整理，不太會漲，短線不一定會跌，因為目前看不到轉弱的跡象，因此區間震盪整理的格局之下，個股表現空間會較大，大型權值股可能就叫不會動，資金回到小型的電子股，或是非電族群，走勢可能會較具有優勢。